Video| Ucraina a câştigat Eurovision 2022 Ucraina, reprezentata de Kalush Orchestra, a castigat Eurovision 2022 cu piesa "Stefania", in urma finalei ce a avut loc in noaptea de sambata spre duminica la Sala Pala Olimpico din Torino. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Ironia sorții:… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTEsorții:…

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul orașului Harkov, Ihor Terejov, a declarat pentru BBC ca rușii s-au retras din zona orașului Harkov in direcția frontierei rusești, noteaza mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- wrs, reprezentantul Romaniei la Eurovision, s-a calificat in finala competitiei muzicale Eurovision 2022 care va avea loc sambata, la Torino. El a interpretat melodia „Llamame”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Reprezentantii Ucrainei si ai Republicii Moldova se numara printre finalistii Eurovision 2022, in urma primei semifinale a concursului cantecului european, care a avut loc marti seara, la Sala Pala Olimpico din Torino. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ucraina, cu piesa "Stefania" interpretata de trupa de baieti Kalush Orchestra, o combinatie de hip-hop, muzica folclorica si acorduri moderne, este marea favorita la castigarea concursului Eurovision care anul acesta se desfasoara in Italia, la Torino, relateaza online ziarul spaniol El Mundo.…

- Presedintele sarb in exercitiu, Aleksandar Vucic, a revendicat duminica o victorie zdrobitoare la prezidentiale, prelungind un deceniu de stapanire asupra tarii din Balcani unde s-a prezentat drept garantul stabilitatii in umbra razboiului din Ucraina, scrie AFP. Fii la curent cu cele mai…

- Cu doua luni inainte de finala Eurovision, editia a 66-a, care va avea loc pe 14 mai la Torino, Orchestra Kalush, care va reprezenta Ucraina, se afla in fruntea prognosticurilor, intr-un moment in care tara se afla sub bombardamentele unei violente ofensive rusesti lansate la sfarsitul lunii februarie,…

- Organizatorii concursului Eurovision au confirmat luni ca Ucraina va participa la editia 2022, prevayuta intre 10 si 14 mai, la Torino, in Italia, informeaza AFP, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Sistemul de aparare aeriana al Ucrainei nu este capabil sa ofere o opoziție semnificativa aviației ruse, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului rus al Apararii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…