VIDEO - TV NEWS BUZAU - "Raport special", cu Iulian Gavriluta. "Framantari politice si manipulari, la Buzau"- Catalin Avramescu, vicepresedinte PNTCD

- O noua emisiune “Raport special” la Tv News Buzau s-a consumat ieri dupa amiaza. Andrei Neder, fost lider al ALDE Buzau, fost viceprimar, in prezent candidat la functia de consilier local din partea PNL Buzau, a raspuns intrebarilor intepatoare ale moderatorului Iulian Gavriluta. De mustruluiala nu…

- “Vulcanicul” politician de la Nehoiu – Doru Muzgoci – Pro Romania si-a prezentat noile “achizitii” politice: Nicu Tanase, Radu Bularca si Cristina Miron. A fost present ieri in LIVE la “Raport special” de la Tv News Buzau, cu Iulian Gavriluta.

- Schimbarea in politica buzoiana bate la usa. Ieri, la “Raport special”, Iulian Gavriluta a prezentat doi dintre tinerii politicieni care vor sa aduca un suflu nou in “stiinta de a conduce masele”: Marius Vlasceanu, presedinte ADER Buzau si Violeta Pal, secretar general ADER Rm.Sarat. S-a discutat liber…

- "Stiri de pe Valea Buzaului" este titlul de la care a inceput “focul” dezbaterilor din studioul TV News Buzau, impotriva pesedistului “Gherghe” zis si “Guzganul”. Prost consiliat si invechit in minciuni si rele, “Gherghe” a incercat fara succes sa isi “albeasca” imaginea ponosita si sa plateasca la…

- Cel mai temut adversar al primarului Toma, la alegerile locale – fostul judecator Constantin Florescu si-a facut lansarea oficiala ieri, in parcul Marghiloman din municipiu. Din partea PMP au participat atat politicieni de la “centru”, cat si locali. Ceea ce s-a vazut mai putin la eveniment, am prezentat…

- Cine nu-l cunoaste pe incendiarul Doru Muzgoci de la Nehoiu? Ca un vulcan mereu gata sa erupa, Doru da increderea unui politican pe care nu poate sa-l ingenuchieze nimeni si nimic. A fost prezent la “Raport special” de la TV NEWS BUZAU - “Politica fara perdea”, cu Iulian Gavriluta.

- Fostul judecator si consilier local PSD – Constantin Florescu, o voce din ce in ce mai auzita, il face praf pe primarul faliment Toma, in emisiunea lui Iulian Gavriluta: “Raport special” de la TV News Buzau! “Gruparea care a pus mana din nou pe Buzau, reusind sa prelungeasca pentru inca 4 ani "transferul"…

- Ce se intampla in sportul buzoian pe timpul pandemiei de coronavirus? Ce sanse mai au sportivii sa revina pe teren, mai ales in ceea ce priveste sportul de masa? Dar suporterii? Cu ei cum ramane? La aceste intrebari si la altele a raspuns vicepresedintele CJ Buzau – Adrian Robert Petre in cadrul emisiunii…