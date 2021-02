VIDEO - TV NEWS BUZAU

Stiri pe aceeasi tema

- Liceul cu Program Sportiv Buzau este una dintre cele mai productive pepiniere sportive, cu rezultate foarte bune in competițiile naționale unde se afla in topul academiilor de profil. Prezent la emisiunea IN SLUJBA SPORTULUI de la TV NEWS BUZAU, ediția de joi, 18 februarie 2021, Catalin Cighir, directorul…

- Invitatul lui Catalin Paduraru la emisiunea IN SLUJBA SPORTULUI de la TV NEWS BUZAU ediția de joi, 11 februarie 2021, a fost Gheorghe Tanase, un nume de referința al fotbalului buzoian și romanesc. Fostul portar al FC Gloria Buzau a vorbit despre inceputurile in fotbal, amintiri și povesti din dreptunghiul…

- Daca dorești sa faci parte din echipa salvatorilor te poți inscrie pentru ocuparea unuia dintre cele 300 de locuri alocate Scolii de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila „Pavel Zaganescu” Boldesti. Persoanele care indeplinesc condițiile și criteriile necesare pot depune cererea de inscriere, in…

- In cadrul ediției de joi, 4 februarie 2021, a emisiunii IN SLUJBA SPORTULUI de la TV NEWS BUZAU au fost analizate evoluțiile echipei de handbal SCM Gloria Buzau in partidele cu Activ Ploiesti și CSM Galați, alaturi de Andrei Solomon - jurnalist Campus TV, invitatul moderatorului Catalin Paduraru.

- Cele mai proaspete informații din lumea sportului buzoian au fost analizate in cadrul emisiunii IN SLUJBA SPORTULUI de la TV NEWS BUZAU, ediția de joi, 28 ianuarie 2021. Invitatul emisiunii moderate de Catalin Paduraru a fost Florian Neculai, reporter la Arena Buzoiana.

- Constantin Mircea, unul dintre jucatorii emblematici ai FC Gloria Buzau din anii '80, a fost invitatul lui Catalin Paduraru in emisiunea IN SLUJBA SPORTULUI de la TV NEWS BUZAU, ediția de joi, 14 ianuarie 2021. Fostul fundaș central al trupei din Crangul Buzaului a trecut in revista performanțele remarcabile…

- Cele mai importante evenimente ale fotbalului buzoian in 2020 au fost dezbatute de Dumitru Mureșanu și Catalin Paduraru in cadrul primei ediții din 2021 a emisiunii IN SLUJBA SPORTULUI de la TV NEWS BUZAU, ediția de joi, 7 ianuarie.

- Capitanul naționalei de baschet din anii '70, Mircea Barna, susține sportul romanesc din Germania, acolo unde s-a stabilit de ani buni. De numele sau se leaga nenumarate povești de succes care au continuat si in perioada pandemiei, cand a trimis viziere medicilor din Cluj.