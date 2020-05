VIDEO - TV NEWS BUZAU – „Alternative culturale”, cu Adrian Constantin. „Cultura pe timp de criza” - Laurentiu Belizan, scriitor. Cultura in pandemie . Intre online si clasicism

Stiri pe aceeasi tema

- Elvis Floroiu si Dan Dumitru importa si comercializeaza in Romania, pe dego.ro, picturi pe numere, diamond painting, puzzle 3D din lemn si origami 3D, si mizeaza pe dorinta romanilor de a-si dezvolta sau a descoperi latura creativa si relaxarea in pandemie. Magazinul online dego.ro - the hobby…

- Actuala criza sanitara mondiala este o sansa istorica pentru un nou proiect politic global care sa fie bazat pe un nou dialog asupra valorilor umane, afirma fostul presedinte Emil Constantinescu, intr-un discurs preluat de Agerpres. “Actuala criza sanitara mondiala, care a adus in prim-plan nu averea…

- Ramnicu Sarat – mai 2020! In plina pandemie, cativa “praduitori de voturi” mint si manipuleaza populatia. Din pacate, deocamdata nu avem alte arme decat sa punem in garda cetatenii si sa-i invatam cum sa nu se lase dezinformati de unii sau altii ce se bat cu pumnul in piept ca ei sunt aparatorii lor…

- Avem libertatea cuvantului dincolo de restrictii. Este in jocul democratiei. Va propunem o emisiune care atinge puncte sensibile - "Alternative culturale", cu Adrian Constantin. "Societate, restrictii, relaxare, pandemie - trecut si prezent" - Prof Adrian Stroe si Iulian Gavriluta, jurnalist. Vorbim…

- In prima editie din aceasta saptamana a emisiunii de la TV News Buzau – “Interviuri altfel”, Iulian Gavriluta a avut-o ca invitat pe Laura Filitov, o brasoveanca aflata la Paris de peste 20 de ani. Laura, autor dar si economist, a facut o analiza lucida dar totodata emotionanta legata de experienta…

- Cum se descurca sportivii pe timp de criza? Cum reusesc ei sa isi mentina forma fizica si moralul ridicat? Cand se vor relua competitiile sportive?Raspunsurile la aceste intrebari si la multe altele le veti afla daca urmariti emisiunea de la TV News Buzau - "Interviuri altfel", cu Iulian Gavriluta si…

- O dezbatere in vremuri incerte și greu de vizualizat ca și evoluție dupa aceasta real – dubioasa pandemie. Suntem impreuna trei gladiatori ai spuselor pe nume și fara de ezitari. Vom vorbi despre umanitate și pandemii in durata lunga a istoriei, despre o cultura in impas, despre nevoia de cultura și…

- Revista spaniola El Vibora (Vipera), publicatie-cult de benzi desenate si umor grafic, a fost relansata online dupa 15 ani, potrivit news.ro.Revista a aparut in format tiparit intre anii 1979 si 2005, in 300 de editii. Editorul catalan Emilio Bernardez a transmis: „Este un act de solidaritate…