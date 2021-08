VIDEO - TV News Buzau - "Alternative culturale", cu Adrian Constantin. "Circ, interese si afaceri in cultura si politica" - Marius Vlasceanu, scriitor

Politica este un circ de cea mai joasa speta si un spatiu de manifestare al prostiei si al hotiei in permanenta desfasurare. Totul este de un prost gust iar personajele politice nu au nici macar hazul comicului caragialesc. Personajele ating cote balzaciene naturaliste unde chiar si alienarea mintala este la ea acasa. Nu rareori vedem chiar politicieni in spatiul public buni de dus la ospiciu si nu in libertate.