- Șoferii din R. Moldova se pare ca sint lideri la incalcat regulile de circulație rutiera. Din imaginile video publicat pe o rețea de socializare, se observa cum un autocar de pe ruta Chișinau – Anenii Noi trece la semnalul roșu al semaforului transmite știri.md. Indignat de cele vazute, martorul a descris…

- Cererea de extradare a fostului lider al partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, este in curs de examinare in Statele unite, a declarat ambasadorul Statelor Unite in Republica Moldova, Derek J. Hogan, in cadrul emisiunii Secretele Puterii , de la TV8.

- Doi barbati au fost retinuti dupa ce au pus pe jar locatarii din mai multe blocuri de locuit de pe strada Grenoble, in noaptea dinspre 22 iunie spre 23 iunie. Acestia au tras in aer multiple focuri de arma in plina noapte. Ingrijorati, oamenii au activat butoanele de alarma.

- La sigur nu este pentru prima data cand au loc astfel de situatii, insa rare sunt cazurile cand se intampla sa fie inregistrate video. Un filmulet publicat de curand arata la ce poate duce consumul excesiv de bauturi alcoolice.

- Un șofer a fost filmat in trafic de un alt conducator auto in timp ce creaza trei situații de accident in doar 15 secunde.Barbatul care a filmat intreaga scena spune ca totul s-a produs in localitatea Stauceni din municipiul Chisinau.

- Daca nu stiati cum se pot efectua intoarceri ilegale pe viaductul de pe bd. Dacia din Chisinau, iata o demonstratie realizata de un sofer total iresponsabil. Acum cateva ore a facut-o chiar practic sub nasul camerelor de supraveghere. Ceea ce s-a intamplat este numita “o solutie in caz ca ai gresit…

- Înca o persoana a decedat de Covid-19 în Republica Moldova. Este vorba despre un barbat de 64 de ani din Chișinau. Acesta a fost internat la IMSP Institutul de Medicina Urgenta pe 16 aprilie. Victima suferea de alte boli precum diabet zaharat, hipertensiune arteriala…

- Fostul deputat democrat Constantin Țuțu are interdiciție sa paraseasca orașul Chișinau. Procuratura Anticorupție a prelungit cu inca 30 de zile masura preventiva. Țuțu este invinuit de trafic de influența și imbogațire ilicita, scrie agora.md Constantin Țuțu a fost anunțat in cautare naționala și internaționala…