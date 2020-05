Stiri pe aceeasi tema

- Trei copii cu dizabilitați dintr-o casa de tip familial din București au fost diagnosticați, sambata, cu COVID 19. O asistenta medicala care lucreaza in centrul respectiv a fost testata pozitiv la finalul lunii trecute.In centrul respectiv sunt gazduiți cinci copii, iar doi dintre aceștia au testele…

- Sistemul romanesc de protectie a persoanelor vulnerabile nu inregistreaza in prezent atat de multe victime ale epidemiei precum alte tari, insa exista o vulnerabilitate la nivelul caminelor de varstnici private, a declarat, vineri, presedintele Autoritatii Nationale pentru Drepturile Persoanelor…

- Directiile de asistenta sociala si protectia copilului pot prelua temporar, la solicitarea parintilor, copilul clinic sanatos, in cazul in care ambii parinti sunt internati in spital, a afirmat, miercuri, presedintele Autoritatii Nationale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii…

- Copiii care au ambii parinți spitalizați din cauza infectarii cu noul tip de coronavirus vor fi preluați de Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC). Este aceeași procedura ca in cazul in care parinții sunt bolnavi de orice alta boala, nu pot avea grija de copii și nici…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Bacau, Inspectia Sanitara de Stat si Directia de Sanatate Publica se numara printre institutiile sesizate in controlul la Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica pentru Adulti cu Handicap (CRRNPAH) Racaciuni, a afirmat, luni, presedintele Autoritatii…

- Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica (C.R.R.N.) din Racaciuni a intrat in atenția Autoritații Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitați, Copii și Adopții (A.N.D.P.D.C.A.), pentru neregulile grave semnalate, se arata... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.