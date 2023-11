Stiri pe aceeasi tema

- ​Iga Swiatek nu a inceput deloc bine primul ei meci de la Turneul Campioanelor 2023, dar sportiva din Polonia a revenit spectaculos și a invins-o categoric pe Marketa Vondrousova (campioana de la Wimbledon), scor 7-6(3), 6-0.

- Victorie senzaționala obținuta de CSM Targoviște impotriva campioanei CSM Volei Alba Blaj la volei feminin! In aceasta seara, dambovițencele și-au aratat adevarata fața și au lovit in plin formația care a acces cu puține zile in urma in grupele Champions League. Pe terenul campioanei, targoviștencele,…

- Kazaha Elena Ribakina a urcat un loc fata de saptamana trecuta si se afla pe pozitia a patra in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA) publicat luni, potrivit Agerpres.Ribakina facut rocada cu americanca Jessica Pegula, care a coborat pe cinci. Podiumul ramane neschimbat,…

- Campiona Romaniei, CSM Volei Alba Blaj, a trecut de prima faza a calificarilor, pecetluindu-și evoluția in grupa I cu o victorie, 3-1 (-23, 11, 21, 15) cu Kralovo Pole Brno CSM Volei Alba Blaj a disputat joi, 12 octombrie, partida cu Kralovo Pole Brno, din grupa II a calificarior Ligii Campionilor,…

- WTA a anuntat, vineri, ca liderul mondial Arina Sabalenka se numara printre primele patru jucatoare calificate la Turneul Campioanelor 2023, care va avea loc la Cancun. Coco Gauff s-a calificat si la simplu si la dublu, potrivit news.ro.Mai sunt calificate la simplu Iga Swiatek si Elena Ribakina.Gauff…

- Liderul mondial Iga Swiatek (22 de ani) a inceput perfect parcursul la US Open 2023, victorie 6-0, 6-1 in fața suedezei Rebecca Peterson (28 de ani, 86 WTA). Iga Swiatek n-a impresionat in pregatirea competiției de la New York, invinsa de Jessica Pegula la Montreal și de Coco Gauff la Cincinnati. Poloneza…

- Coco Gauff (19 ani, #5 WTA) a invins-o pentru prima data pe Iga Swiatek (22 de ani, #1WTA) din opt partide jucate. Americanca s-a calificat in finala turneului de la Cincinnati, unul de categorie WTA1.000. Coco Gauff a avut nevoie de opt meciuri in fața Igai Swiatek pentru a obține prima victorie.…

- Echipa Farul Constanta a invins joi, pe teren propriu, scor 3-0, formatia estona Flora Tallinn, in meciul tur din turul trei preliminar al Conference League.La Ovidiu, Farul a deschis scorul in startul reprizei secunde, in minutul 48, cand Budescu – aflat la primul meci in tricoul constantenilor,…