- Finala sezonului WTA are loc anul acesta la Cancun, in Mexic, unde cele mai valoroase opt jucatoare din acest sezon și-au dat intalnire pentru Turneul Campioanelor sau WTA Finals. Niciuna dintre participante n-a mai triumfat in aceasta competiție din elita tenisului, astfel ca vom avea o campioana in…

- Turneul Campioanelor 2023 și-a stabilit cele doua grupe in urma tragerii la sorți. Competiția de la Cancun (se va juca pe hard indoor) are premii totale in valoare de 9 milioane de dolari, iar principala favorita este Aryna Sabalenka, lidera WTA.

- Ediția din 2023 a Turneului Campioanelor este programata in perioada 29 octombrie - 5 noiembrie, la Cancun, in Mexic. Arena care ar trebui sa gazduiasca meciurile inca nu este gata. Incepand cu anul 2019, Turneul Campioanelor nu a mai avut o locație fixa. S-a disputat la Shenzhen, Guadalajara, Fort…

- Katie Boulter a pus-o in mare dificultate pe Aryna Sabalenka, dar lidera ierarhiei mondiale s-a impus dupa doua seturi foarte disputate, scor 7-5, 7-6(2), și s-a calificat in optimile turneului „WTA 1000” de la Beijing.

- WTA a anuntat, vineri, ca liderul mondial Arina Sabalenka se numara printre primele patru jucatoare calificate la Turneul Campioanelor 2023, care va avea loc la Cancun. Coco Gauff s-a calificat si la simplu si la dublu, potrivit news.ro.Mai sunt calificate la simplu Iga Swiatek si Elena Ribakina.Gauff…

- Coco Gauff a cucerit primul titlu de Grand Slam din cariera la doar 19 ani, dupa ce a invins-o pe Aryna Sabalenka in finala US Open 2023. Americanca a pierdut primul set al partidei de pe arena Arthur Ashe, dar a rezistat in fața loviturilor naprasnice ale viitoarei lidere WTA, a comis foarte puțin…

- Aryna Sabalenka s-a calificat in premiera in finala US Open, viitoarea lidera WTA fiind nevoita sa revina de la 0-1 la seturi și 3-5 cu Madison Keys. In manșa decisiva, sportiva din Belarus a oferit faza zilei: a crezut ca a caștigat, dar partida intrase intr-un super tiebreak.

- Jucatoarea daneza de tenis, fosta lidera mondiala Caroline Wozniacki, a caștigat marți primul sau meci de la revenire, cu o victorie convingatoare impotriva australiencei venita din calificari, Kimberly Birrell (115 WTA).