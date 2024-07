VIDEO Turmă de porci, văzută la noul terminal al Aeroportului Internațional Timișoara O turma de porci a fost vazuta pascand liniștita pe o peluza din fața noului terminal al Aeroportului Internațional Timișoara. Acest spectacol neobișnuit a fost vazut de calatorii care au fost prezenți la fața locului. Animalele senine, aparent neperturbate de mediul lor neobișnuit, au atras atenția trecatorilor. Unul dintre acești privitori, un cititor al opiniatimisoarei.ro, […] The post VIDEO Turma de porci, vazuta la noul terminal al Aeroportului Internațional Timișoara appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

