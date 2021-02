Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta are o camera dedicata audierii copiilor care sunt victime sau martori ai unor infractiuni, amenajarea acesteia fiind finalizata in cadrul unui proiect derulat de o organizatie neguvernamentala, au informat, marti, initiatorii demersului. Astfel…

- Presedintele turkmen Gurbanguli Berdimuhamedov l-a numit pe fiul sau Serdar in functia de viceprim-ministru, punandu-l intr-o pozitie puternica pentru a-i succeda ca lider al tarii producatoare de gaze naturale din Asia Centrala, a relatat vineri presa locala, citata de Reuters. Citește și: Contre…

- Presedintele turkmen Gurbanguli Berdimuhamedov l-a numit pe fiul sau Serdar in functia de viceprim-ministru, punandu-l intr-o pozitie puternica pentru a-i succeda ca lider al tarii producatoare de gaze naturale din Asia Centrala, a relatat vineri presa locala, citata de Reuters. Berdimuhamedov,…

- Primaria Constanta nu a putut atribui contractul pentru serviciul de capturare, transport si predare a cainilor fara stapan Contractul viza numai situatiile de urgenta iar la procedura de achizitie nu s a prezentat niciun agent economic In tot acest timp, prezenta numeroasa a cainilor fara stapan in…

- 4 februarie 2021: In luna februarie, Parchetul de pe langa Tribunalul Vrancea va primi toate dotarile necesare pentru o camera speciala, dedicata audierii minorilor care sunt victime in dosarele trimise in judecata de catre procurori. Demersul face parte dintr-un proiect amplu al Ministerului Public…

- Dragoș Buhagiar, cel mai premiat scenograf al spațiului romanesc, aflat la a doua colaborare cu Tokyo Metropolitan Theatre, Adrian Damian, autorul unor veritabile instalații aduse la viața de energiile actorilor,

- Dragos Buhagiar, cel mai premiat scenograf al spatiului romanesc, aflat la a doua colaborare cu Tokyo Metropolitan Theatre, Adrian Damian, autorul unor veritabile instalatii aduse la viata de energiile actorilor, si Cristina Milea, laureata Premiului UNITER pentru scenografie in 2020, adepta unei…

- Prim-ministrul Ion Chicu a participat la sesiunea speciala a Adunarii Generale ONU dedicata Covid-19, care s-a desfașurat in format online. In cadrul discursului sau, șeful Executivului a vorbit despre provocarile pandemiei la nivel global, dar și despre necesitatea unei solidaritați și a unui parteneriat…