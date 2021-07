Stiri pe aceeasi tema

- Intrevenții la minut, noaptea trecuta in mai multe localitați din Bihor in timpul unei furtuni puternice care a facut ravagii. Acoperișul unei pensiuni a luat foc dupa ce a fost trasnit, iar pompierii s-au luptat o ora cu flacarile violente. In jurul orei 03.25, proprietara unei pensiuni din localitatea…

- O furtuna puternica a facut ravagii in Moscova. Strazile si metroul au fost inundate, iar vantul puternic a aruncat acoperisuri si a doborat o macara. Mii de locuințe au ramas fara curebt electric, iar un turn de televiziune a fost lovit d eun trasnet. Furtuna s-a declanșat asupra capitalei ruse la…

- Mircea Popescu, miliardarul roman in Bitcoin a fost gasit mort pe plaja Hermosa, in Costa Rica, conform U.Today. Mircea Popescu, unul dintre veteranii industriei crypto avea 43 de ani. El susținea ca este singuru om care a deținut vreodata un milion de Bitcoini. Potrivit publicatiei costaricane CRHoy,…

- Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de furtuni, valabila in toata tara, pana sambata seara, iar in 39 de judete si in Bucuresti va fi Cod portocaliu de vijelii puternice, grindina si cantitati de apa insemnate. Totodata, au fost actualizate avertizarile de canicula, intrucat vineri valul de…

- Mai multe zone ale orașului Galați au fost inundate, miercuri seara, in urma unei ploi torențiale care a fost insoțita de grindina, fulgere și tunete. Autoritațile au emis un cod roșu și au trimis populației mesaj RO ALERT. Ploaia torențiala a inceput in jurul orei 19.00. Grindina a rupt copaci, iar…

- Meteorologii au emis, duminica, o prognoza speciala pentru Capitala, in special, și restul țarii in general. Vor fi ploi torențiale, insoțite de grindina și descarcari electrice, in majoritatea regiunilor din țara. Instabilitatea va incepe de duminica de la ora 12 și este estimata sa dureze pana miercuri,…

- Cea mai puternica furtuna solara din ultimii cinci ani loveste astazi Pamantul. Fenomenul va dezlantui un val de particule cu sarcina electrica spre planeta noastra, cu o viteza de peste 6 milioane de kilometri pe ora. Acest lucru ar putea afecta retelele electrice si functionarea satelitilor. Furtunile…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anunțat, vineri, ca a modificat ordinul privitor la derogarile de vanatoare, astfel ca turiștii straini nu vor mai putea veni sa vaneze urși in Romania. ”Am modificat ordinele de derogare, astfel incat totul sa fie mult mai clar. Intervenția sa se desfașoare in maxim…