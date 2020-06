Stiri pe aceeasi tema

- Mamaia va avea mai multi politisti din cauza unui incident care a determinat autoritatile sa ia masuri. In seara de sambata, 20 iunie, mai multi turisti s-au incins intr-o hora in centrul statiunii, in Piateta Cazino.

- Chiar daca numarul persoanelor infectate cu coronavirus depașește zilnic 300 de oameni, unii turiști aflați pe litoral nu respecta nicio regula. La Mamaia, sute de persoane au format o hora.Oamenii s-au luat de maini și au format un cerc, fara a mai ține cont nicio masura de siguranța.In imagini se…

- Mai mult de 100 de hoteluri din statiunile romanesti de la Marea Neagra, reprezentand un sfert din capacitatea de cazare a litoralului, s-au deschis sau urmeaza sa se deschida si asteapta turistii incepand cu data de 1 iunie, cand se vor deschide si terasele, reiese din datele Organizatiei Patronale…

- Autoritatile spaniole au anuntat ca purtarea mastilor de protectie va fi obligatorie in transportul public din intreaga tara, incepand de luni, 4 mai, ca o prima masura dupa relaxarea mai multor restrictii, potrivit BBC.Prim-ministrul Pedro Sanchez a declarat sambata ca Guvernul spaniol va distribui…

- Comitetul Local pentru Situații de Urgența a emis Hotararea nr. 5 din 28.04.2020 privind unele masuri pentru gestionarea infecțiilor cu virusul SARS-CoV-2 pe teritoriul municipiului Alba Iulia. Astfel s-au stabilit urmatoarele: 1. Achiziția de dezinfectanți TP1 cu aviz biocid și dozatoare de dezinfectant…

- Desi presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a luat decizia de a reduce din restrictiile impuse prin ordonantele de urgenta, acesta a declarat in timpul conferintei ca mastile vor fi obligatorii dupa 15 mai pentru toti cetatenii Romaniei. Va trebui, insa, sa purtam maștile de protecție, in…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Vrancea, intrunit marti in sedinta extraordinara, a hotarat ca toti cetatenii care ies in spatiile publice sa poarte mijloace de protectie a gurii si nasului, potrivit Prefecturii Vrancea. Masura intra in vigoare incepand de vineri. ‘Incepand cu data…

- Primaria Municipiului Constanta, prin SC Confort Urban SRL, a demarat lucrarile de amenajare a unei noi treceri de pietoni pe bulevardul Mamaia, in dreptul Spitalului Militar de Urgenta "Dr. Alexandru Gafencu din Constanta. Trecerea va fi prevazuta cu scuar pentru a le oferi mai multa siguranta celor…