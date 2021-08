VIDEO Turiști evacuați din Turcia. Situația este catastrofală Situația este catastrofala in Turcia care s-a transfomat intr-o minge de foc. Incendiile masive au cuprins nenumarate stațiuni, iar turiștii fug din calea flacarilor pe unde pot. Unii au fost evacuați cu barcile din hoteluri unde ramasesera captivi, alții au fugit la cele mai apropiate aeroporturi. Imaginile care vin din Turcia sunt tot mai infricoșatoare. […] The post VIDEO Turiști evacuați din Turcia. Situația este catastrofala appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Situația din provincia canadiana Columbia Britanica se inrautațește cu fiecare ora. Incendiile izbucnite in orașul Lytton ca urmare a temperaturilor extreme, 49.5 grade Celsius, unice in istoria Canadei au cuprins intrg orașul, iar oamenii au fost evacuați de urgența, relatreaza CNN. Imaginile surprinse…

