- Jandarmi din cadrul Postului de Jandarmi Montan Șugag au intervenit astazi de doua ori, in jurul orei 10:00 și in jurul orei 19:00, pentru a acorda sprijin unor persoane blocate cu mașina in zapada, pe drumul care face legatura intre Poarta Raiului și Luncile Prigoanei . Potrivit IJJ Alba , in ambele…

- Efectivele de jandarmerie din cadrul Postului de Jandarmi Montan Șugag au intervenit astazi de doua ori, in jurul orei 10:00 și in jurul orei 19:00, pentru a acorda sprijin unor persoane blocate cu mașina in zapada, pe drumul care face legatura intre Poarta Raiului și Luncile Prigoanei. In ambele cazuri...…

- In zona montana a județului Hunedoara a nins. Stratul de zapada masoara și 10 centimetri. Jandarmii montani vin cu o serie de sfaturi pentru turiștii care vor sa ajunga la munte. Jandarmii le recomanda turiștilor sa se echipeze in mod corespunzator. Mai mult, aceștia atrag atenția și asupra situației…

- Drumul care leaga DN 67 C „Transalpina” de Luncile Prigoanei și Poarta Raiului reprezinta un adevarat coșmar pentru cei care vor sa se bucure de peisajele spectaculoase si aerul curat din Munții Șureanu. Porțiunea de drum, ce pornește din zona barajului Oașa, este plina de gropi adanci și denivelari,…

- In data de 4 noiembrie 2020, in jurul orei 20.00, jandarmii montani din cadrul Postului de Jandarmi Vata de Jos au observat, in municipiul Brad, un camion inmatriculat in judetul Alba, incarcat cu material lemnos prelucrat. In urma verificarii avizului de insoțire, jandarmii montani au constatat…

- Doi minori au ramas blocați pe o stanca la Pietrele lui Solomon. Intamplarea a avut loc in aceasta dupa-amiaza, cand cei doi au urcat pe una din stancile din zona respectiva. Cand au vrut sa coboare au constatat ca, din cauza inalțimii și a faptului ca stanca era alunecoasa, se pot accidenta. Așa ca…

- Echipajul de jandarmerie din cadrul Postului de Jandarmi Montan Voineasa a fost solicitat aseara, 01 noiembrie 2020, in jurul orelor 17.00, printr-un apel 112, sa intervina pentru doi turisti valceni aflati in dificultate pe Varful Fratosteanu. In urma apelului s-a constituit un echipaj de jandarmerie…

- Intervenție de urgența a jandarmilor montani din Sinaia pentru salvarea unui grup de patru persoane, doi adulți și doi copii. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile s-au ratacit in timp ce coborau din masivul Bucegi spre Cota 1400, unde aveau parcata mașina.