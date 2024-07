VIDEO. Turiști „atacați” cu pistoale cu apă de localnici la Barcelona: „Plecați acasă” Mii de persoane au protestat la Barcelona, impotriva supraturismului din capitala Cataloniei unde ajung anual milioane de vizitatori, o nemultumire in crestere in intreaga Spanie, tara aflata pe locul doi in topul mondial al destinatiilor turistice. In fotografiile realizate in orașul spaniol, in weekend, se poate vedea cum turiștii din zonele aglomerate sunt udați cu […] The post VIDEO. Turiști „atacați” cu pistoale cu apa de localnici la Barcelona: „Plecați acasa” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

