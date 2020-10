Stiri pe aceeasi tema

- Operatiunile de salvare continua in Turcia, dupa cutremur. Un barbat a fost scos in viata de sub daramaturi, dupa 26 de ore. Intre timp, bilantul deceselor a ajuns la 28 de persoane, anunța MEDIAFAX.Operatiunile de salvare din Turcia continua in opt dintre cele 17 cladiri prabusite. Mobilizarea…

- Operatiunile de salvare continua in Turcia, dupa cutremur. Un barbat in varsta de 62 de ani care a fost prins sub daramaturi a fost scos de salvatori dupa mai bine de 26 de ore, scrie Mediafax, care citeaza presa din Turcia.Seismul din Turcia a avut magnitudinea 7, a daramat zeci de cladiri și a produs…

- Echipele de salvare din Izmir continua și sâmbata cautarea supraviețuitorilor dupa puternicul seism ce a lovit Marea Egee, în timp ce bilanțul deceselor a urcat la 27, transmite Reuters. Autoritațile au spus ca 25 de oameni au murit în zona de coasta din vestul Turciei, iar…

- Un cutremur puternic a lovit vineri coasta Marii Egee a Turciei, la nord de insula greaca Samos, anunța BBC. Potivit Centrului Seismologic Europeano-Mediteranean (EMSC), seismul a avut magnitudinea 6,7. Bilantul provizoriu din Turcia este de cel putin 12 morti si 419 raniti, a anuntat Departamentul…

- O romanca stabilita de 22 de ani in Turcia a descris pentru Libertatea atmosfera dominat de teama din orașul sau, Selcuk, aflat la doar 50 de kilometri de epicentrul cutremurului din nordul insulei grecești Samos. De asemenea, ea și-a vizitat azi și biroul din Kușadasi, unde lucrurile erau cazute de…

- Cel putin 12 persoane au murit in Turcia, doua in Grecia si alte 419 au fost ranite dupa un puternic seism cu magnitudinea 6,7 care a provocat vineri prabusirea mai multor cladiri in vestul Turciei si pe insula greaca Samos, au anuntat autoritatile pentru situatii de urgenta din cele doua tari, citate…

- Un cutremur puternic - de 7 grade pe scara Richter - a zguduit vineri Turcia, a fost resimtit la Istanbul si la Atena si a surpat mai multe imobile, iar un ”minitusnami” a avut loc pe Insula greaca Samos, potrivit Institutului american de geofizica USGS, relateza AFP.Vezi și: Cum ar putea…

- Un cutremur puternic a lovit coasta Marii Egee a Turciei, la nord de insula greaca Samos, potrivit unor declarații oficiale. Cutremurul cu magnitudinea 7,0, la aproximativ 17 km (11 mile) de coasta provinciei de vest a Izmirului, a fost resimțit la fel de departe ca Atena și Istanbul, potrivit BBC.…