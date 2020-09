Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Raluca Turcan a anuntat ca urmeaza sa se intalneasca, joi seara, cu reprezentantii ANCOM si ai operatorilor de telefonie mobila, pentru a discuta despre asigurarea accesului la internet in scoli. "Avem o intalnire cu ANCOM si operatorii de telefonie mobila, sa vedem, fata de cele 2.800…

- Vicepremierul Raluca Turcan a declarat, joi, ca sunt 5.000 de cladiri scolare care nu conexiune la internet, iar o parte dintre acestea vor fi conectate in perioada urmatoare. Turcan a spus ca, in urma constituirii grupului comun cu operatorii de telefonie, cu ANCOM si cu reprezentantii Ministerului…

- Ziarul Unirea Apelul primariei Ciuruleasa la implicare pentru susținerea elevilor și profesorilor din mai multe sate fara acces la internet și telefonie mobila In contextul actual al pandemiei de COVID-19, cand foarte probabil elevi vor face cursuri online și de la inceputul anului școlar viitor, primarul…

- Modificarea contractului pentru servicii de telefonie, internet sau televiziune se poate face atat la cererea utilizatorului, cat și la inițiativa operatorului, transmite Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii.Vezi și: Planul in 3 pași pentru demiterea Guvernului…

