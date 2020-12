Vicepremierul Raluca Turcan, prim-vicepresedinte al Partidului National Liberal, a declarat ca in sedinta Biroului Politic National al partidului, convocata miercuri seara, liberalii vor gasi "variantele PNL" pentru ca negocierile purtate cu USR PLUS si UDMR in vederea constituirii unei majoritati parlamentare si a alcatuirii unui nou guvern "sa mearga mai departe".



"Vom avea o sedinta, astfel incat sa gasim cele mai bune solutii pentru a debloca acest proces de negociere care tinteste spre oferirea unei guvernari stabile care sa dezvolte Romania in urmatorii 4 ani de zile", a declarat…