VIDEO Turcan: Guvernul a finalizat raportul privind acţiunile din starea de urgenţă şi îl va transmite Parlamentului Guvernul a finalizat raportul privind actiunile pe care le-a intreprins in perioada starii de urgenta, 16 martie -15 mai, si il va transmite miercuri Parlamentului. "Putem transmite Parlamentului raportul Guvernului pe perioada starii de urgenta, 16 martie - 15 mai 2020. Este rezultatul tuturor ministerelor care au fost implicate in gestionarea crizei sanitare si economice pe toata perioada starii de urgenta. Am putea spune ca este un raport extrem de amplu, temeinic si care reflecta munca Cabinetului pe care dumneavoastra il conduceti, are 233 de pagini, este focalizat pe 14 domenii si la intocmirea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

