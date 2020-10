Vicepremierul Raluca Turcan a declarat luni ca in cadrul institutiilor publice mastile trebuie purtate cu mai multa rigurozitate, mentionand ca a solicitat DSP-urilor sa faca verificari in acest sens.



"In institutiile publice, in general, rigoarea trebuie sa fie mai mare. In intalnirea pe care am avut-o la nivel de prim-ministru si ministru de Interne - inclusiv cu domnul ministru al Sanatatii, cu reprezentantii comitetelor judetene pentru situatii de urgenta - am cerut DSP-urilor sa verifice daca in interiorul institutiilor publice si mai ales in departamentele de interactiune cu…