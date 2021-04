Guvernul a prelungit de la 3 luni la 4 luni perioada pentru care acopera creantele salariale ale minerilor din Valea Jiului, a declarat, miercuri, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, la finalul sedintei de Guvern.



"Am prelungit astazi, in sedinta de Guvern, perioada pentru care acordam sprijin minerilor din Valea Jiului. Am avut recent mai multe discutii cu reprezentantii minerilor si am stabilit sa identificam forme de sprijin pentru a-i ajuta sa depaseasca aceasta perioada dificila. Prevederile nou introduse aduc clarificari in ceea ce priveste…