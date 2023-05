Stiri pe aceeasi tema

- O fetita a fost mușcata de un caine in timp ce mergea pe strada. O fata, de 10 ani, a fost atacata si muscata de un caine, in timp ce mergea pe o strada. Incidentul s-a petrecut in judetul Neamt. Ea a fost transportata la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Politistii din Roznov au fost sesizati…

- Un elev de 15 ani de la liceul cu Program Sportiv din Bacau a scos miercuri, 19 aprilie, un cuțit in sala de sport pentru a-l amenința pe profesor, informeaza Bacau.net și ȘtirileProTV. Ulterior, elevul a fost prins și reținut de polițiști.Incidentul s-a petrecut miercuri, la pranz, la Liceul Sportiv…

- ARAD. Polițiștii locali au aplicat, la sfarșitul saptamanii trecute, trei amenzi in suma totala de 1.800 lei, unor persoane care le-au adresat injurii, incalcand prevederile Legii nr. 61 din 27 septembrie 1991 pentru sancționarea faptelor de incalcare a unor norme de conviețuire sociala, a ordinii și…

- Mai multe echipaje de Politie si jandarmi au intervenit, luni seara, in Sintești, județul Ilfov, unde a izbucnit un scandal intre mai multe persoane. Din primele date o femeie a fost ranita in conflict, iar polițiștii din Ilfov au deschis un dosar penal pentru amenințare, lovire sau alte violențe și…

- Un grup format din trei tineri, cu varstele cuprinse intre 14 și 15 ani, a fost prins de polițiștii locali din Onești in timp ce incercau sa smulga barele de inox de la fantana arteziana din Parcul Municipal, informeaza Poliția Locala. Incidentul a avut loc duminica, in jurul orei 12:00, cand polițiștii…

- Accident grav la Pascani: trei femei au fost ranite si o alta a suferit un atac de panica, dupa ce un camion plin cu lemne s-a rasturnat peste ele. Mai multi oameni erau pe trotuar in momentul in care remorca plina cu busteni s-a revarsat pe strada. Unii au reusit sa fuga, dar o mama si fiica ei care…

- O vanzatoare din Baia Mare a scos un cutit cu care taia mezelurile in magazin la un barbat mascat care incerca sa fure banii din casa de marcat. Polițiștii din Baia Mare au fost inștiințați in legatura cu o vanzatoare care a fost amenințata cu un cuțit de un barbat care purta o cagula. Citește și Dosarul…

- Un tanar in varsta de 18 ani din judetul Prahova a fost luat cu forta de pe strada, bagat intr-un autoturism si talharit, dupa ce a refuzat sa ii dea bani unui necunoscut care l-a acostat pe strada. Tanarul a reusit sa scape cand agresorul a mers la benzinarie sa alimenteze masina. Incidentul a avut…