VIDEO – TURC: Deszăpezim! Oamenii și utilajele sunt în stradă! Bistrițenii se plang ca orașul NU e curațat de zapada- nici pe carosabil, nici pe trotuare. ”Deszapezim! Oamenii și utilajele sunt in strada. Dar cand ninge constant nu putem curața dintr-o data!” a susținut Ioan Turc. Iarna e la ea acasa, la Bistrița. AU fost temperaturi cu mult sub minus, a nins ca-n povești, stratul de zapada a crescut simțitor, spre bucuria copiilor și disperarea șoferilor și a pietonilor. Bistrițenii s-au plans constant de faptul ca orașul e ingropat in nameți. Mai mult, ieri, cand temperaturile au fost mai ridicate, și zapada s-a topit parțial, Bistrița a devenit un real… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

