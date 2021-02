Stiri pe aceeasi tema

- Nu se cunoaste cu exactitate data nasterii Sfantului Ignatie Teoforul, insa, se stie data trecerii sale la cele vesnice: 20 decembrie, anul 107 d. Hr. Impreuna cu Policarp al Smirnei au fost ucenici ai Sfantului Ioan Evanghelistul. Se crede ca a fost hirotonit episcop de Sfantul Apostol Petru. Numele…

- Apple a anunțat astazi rezultatele financiare pentru trimestrul fiscal care s-a incheiat pe 26 decembrie 2020. Compania a inregistrat venituri record de 111,4 miliarde de dolari, in creștere cu 21% fața de anul precedent, și caștigurile trimestriale pe acțiuni de 1,68 USD, in creștere cu 35%. Vanzarile…

- Retailerul scandinav de mobila, decorațiuni și textile pentru casa JYSK va deschide in curand al doilea magazin din județul Alba, la Alba Iulia. Potrivit unui anunț postat pe site-ul companiei, noul magazin va fi inaugurat pe strada Tudor Vladimirescu din municipiu, in incinta Alba Mall. Reamintim…

- CNAIR a intervenit luni dimineața in județul Alba, pe DN67 C, mai cunoscut drept Transalpina, pentru combaterea poleiului format in timpul nopții. Compania, care administreaza drumul respectiv, a postat pe contul de Facebook cateva imagini ale intervenției, inregistrate in localitatea Sasciori. In…

- Tesla a taiat o padure de pini pentru a construi prima sa fabrica din Europa la Brandenburg, in Germania, dar lucrarile au fost suspendate de o autoritate de mediu din aceasta tara si nu vor putea fi reluate pana cand compania americana nu va dovedi ca lucrarile sale nu afecteaza serpii si soparlele…

- ORAVITA – Avertizeaza pompierii militari caraseni dupa ce au intervenit, joi seara, in jurul orei 18.37, la un incendiu care a cuprins acoperisul unei case din Oravita! Au intervenit un echipaj de pompieri militari cu o autospeciala de stingere, dar si un echipaj SMURD, ambele de la sectia de pompieri…

- O casa din localitatea Hulubesti a luat foc azi-noapte, cel mai probabil din cauza jarului cazut din soba pe materiale combustibile. Un barbat care locuia in acea casa a fost ajutat de vecini sa iasa, pana la sosirea echipajelor de pompieri. La fata locului s-a intervenit cu trei autospeciale de stingere…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, actul normativ pentru modificarea si completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori…