Trupele ucrainene s-au antrenat vineri la baza militara Yavoriv din vestul Ucrainei cu rachete antitanc, lansatoare și alte echipamente militare livrate de SUA ca parte a unui pachet de securitate de 200 de milioane de dolari care sprijina Ucraina. Washingtonul a declarat ca va continua sa sprijine Ucraina pe fondul preocuparilor de la Kiev. Zeci de mii de trupe rusești s-au adunat la granița sa. Rusia neaga ca a planificat o ofensiva militara.