VIDEO: Trupele ucrainene iau cu asalt posturile rusești de lângă Bakhmut Trupele ucrainene au luat cu asalt poziții rusești in apropiere de Bakhmut, potrivit unor imagini difuzate marți (6 iunie) de Brigada a 3-a de asalt. Reuters nu a putut verifica in mod independent locația filmarilor sau momentul in care acestea au fost filmate. Imaginile filmate de camerele de pe corp au aratat o operațiune de asalt mecanizata care implica vehicule blindate. Brigada a 3-a de asalt a scris pe Telegram ca a intreprins „o munca coordonata de trupe de asalt M113, mortiere de 60 mm, tancuri și recunoaștere aeriana. Rezultatul: i-au respins pe ruși pe o distanța de un kilometru”. Ucraina… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

- O pensionara ucraineana „matura” minele terestre pentru a-și proteja vaca ce merge la pașunat acolo pe unde a trecut razboiul. „ Daca nu ar fi vaca, nu aș face-o”, spune Hanna Plishchynska pentru Reuters, in timp ce iși „ piaptana” pașunea pentru a cauta muniții neexplodate cu un detector de metale.…

- Statele Unite minimalizeaza informațiile potrivit carora ar fi fost folosite echipamente militare de fabricație americana intr-un raid transfrontalier din Ucraina in Rusia, dupa ce Moscova a publicat imagini din zona in care se vad vehicule avariate, inclusiv cel puțin doua Humvee-uri. A fost cea mai…

- Seful grupului paramilitar rus Wagner, Evgheni Prigojin, considera improbabila o cucerire, in zilele urmatoare, a orasului Bahmut, epicentrul confruntarilor armate in estul Ucrainei de luni de zile, unde, afirma el, trupele ucrainene tin, in ultimele zile, ”o fortareata impenetrabila, formata din randuri…

- Coreea de Sud a semnat un acord cu Ucraina pentru un pachet de ajutor financiar de 130 milioane de dolari, la o zi dupa vizita primei-doamne a tarii lovite de razboi care a cerut asistenta militara, informeaza Reuters, preluata de Agerpres .Ministerul Finantelor de la Seul a anuntat ca ministrul Choo…

- Procurorul general al SUA a anuntat ca a finalizat primul transfer al unor fonduri rusesti confiscate, pentru a ajuta la reconstruirea Ucrainei.„Am autorizat transferul acestor fonduri (…) pentru a remedia raul razboiului nedrept” initiat de Moscova in Ucraina, conform unui comunicat de presa. Suma…

- Primele camioane care transportau produse alimentare ucrainene, inclusiv porumb și oua, urmau sa inceapa tranzitul prin Polonia catre Olanda vineri (21 aprilie) dimineața, deoarece normele care permit transporturile au intrat in vigoare peste noapte. Normele au pus capat unei interdicții care a fost…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vizitat trupele marți (18 aprilie) in micul oraș din estul Ucrainei, Avdiivka, și a fost informat de catre comandanți cu privire la situația campului de lupta, a declarat biroul sau. Avdiivka a fost una dintre principalele ținte ale ofensivei rusești de iarna,…

- Șeful forței de mercenari Wagner a declarat ca trupele sale au ridicat steagul rusesc pe cladirea administrativa a orașului ucrainean Bakhmut, dar armata ucraineana a declarat ca aparatorii sai inca se lupta pe strazile ruinate. Bakhmut a fost scena uneia dintre cele mai sangeroase batalii ale razboiului,…