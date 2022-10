Ucraina a incercuit forțele Rusiei in jurul unui bastion critic pentru Moscova in orașul Lyman, in estul țarii, intr-o operațiune care este inca in desfașurare, a declarat sambata un purtator de cuvant al armatei ucrainene citat de Reuters. Cucerirea de catre ucraineni a orașului pe care Rusia l-a folosit ca centru logistic și de transport […] The post VIDEO. Trupele ucrainene au cucerit un oraș-cheie. Rușii fug sau cer sa se predea appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .