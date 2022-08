Anton Gerashchenko, consilierul ministrului ucrainean de interne, a postat pe contul sau de Twitter imagini cu lansatorul de rachete incendiare, cea mai distrugatoare arma a Rusiei, care bombardeaza satul Peski in regiunea Donețk. Convenția de la Geneva interzice utilizarea armelor termobarice in apropierea așezarilor populației. Imaginile au fost surprinse cu drona și arata atacul forțelor […] The post VIDEO. Trupele rusești au sters de pe fata pamantului localitatea Peski. Imagini din drona cu atacul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .