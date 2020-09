Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca autoritatile investigheaza un presupus complot in care sunt implicate sapte persoane care au calatorit in weekendul trecut la bordul unui avion, transportand un "echipament" nespecificat si avand ca scop sa "perturbe" recenta conventie a Partidului…

- Președintele SUA, Donald Trump, in prima zi a Convenției Naționale a Partidului Republican, din Charlotte, Carolina de Nord, scrie Digi24. Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a acceptat joi seara, in gradinile Casei Albe, nominalizarea drept candidat al Partidului Republican pentru un nou mandat…

- Presedintele american Donald Trump si-a asigurat luni numarul de voturi necesare pentru investirea oficiala in pozitia de candidat oficial al Partidul Republican la alegerile prezidentiale din SUA din 3 noiembrie, transmit Reuters si AFP. Fara nicio surpriza, cei aproximativ 330 delegati republicani…

- Presedintele american, Donald Trump, si-a asigurat luni numarul de voturi necesare pentru investirea oficiala in pozitia de candidat oficial al Partidului Republican la alegerile prezidentiale din SUA din 3 noiembrie, transmit Reuters si AFP.Fara nicio surpriza, cei aproximativ 330 delegati…

- Presedintele SUA Donald Trump a anulat joi ”marea” conventie republicana prevazuta sa aiba loc la Jacksonville, in Florida, pentru a-l desemna drept candidat al partidului in alegerile prezidentiale din 3 noiembrie, decizie luata ca urmare a pandemiei de coronavirus care a luat amploare in sudul Statelor…

- Partidul Republican din SUA va limita semnificativ numarul participantilor la conventia din august de la Jacksonville, Florida, la care presedintele Donald Trump va deveni in mod oficial candidatul acestei formatiuni pentru un nou mandat la Casa Alba, transmite Reuters. Bilantul infectarilor…

- Presedintele SUA Donald Trump a anuntat numirea unui nou director de campanie, Bill Stepien, cu mai putin de patru luni pana la alegerile prezidentiale din 3 noiembrie. Schimbarea survine in timp ce liderul de la Casa Alba se confrunta cu un declin in sondaje in fata rivalului sau democrat Joe Biden,…

- Presedintele SUA Donald Trump a anuntat numirea unui nou director de campanie, Bill Stepien, inlocuindu-l pe Brad Parscale, schimbare ce survine in timp ce liderul de la Casa Alba se confrunta cu un declin in sondaje in fata rivalului sau democrat Joe Biden, cu mai putin de patru luni pana la alegerile…