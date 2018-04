Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german, Angela Merkel, a declarat ca intentioneaza sa discute clar chiar si cele mai dificile subiecte cu presedintele american, Donald Trump, cand se va intalni cu acesta saptamana viitoare la Washington, subliniind ca alianta cu Statele Unite este extrem de valoroasa, relateaza dpa. 'Exista…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a afirmat duminica seara ca loviturile occidentale impotriva regimului de la Damasc au fost un succes militar, dar ele nu reprezinta o declaratie de razboi la adresa Siriei, de unde, a spus el, l-a convins pe Donald Trump sa nu retraga trupele americane, relateaza …

- Statele Unite, Marea Britanie și Franța au bombardat, in noaptea de vineri spre sambata, mai multe obiective guvernamentale situate pe teritoriul Siriei. Mișcarea celor trei state vine in semn de raspuns la presupusul atac chimic al regimului sirian susținut de Rusia, care a avut loc intr-un…

- Președintele american, Donald Trump, a declarat ca o decizie privind Siria va fi luata "cat de curand", informeaza BBC. Ambasadorul rus la ONU, Vasili Nebenzia, a declarat ca "nu poate exclude" posibilitatea unui razboi intre Rusia și SUA, in timp ce președintele francez, Emmanuel Macron, susține…

- 'Daca linia rosie a fost incalcata' in Siria, va exista o 'riposta', a avertizat marti purtatorul de cuvant al guvernului francez, Benjamin Griveaux, mentionand ca schimburile de informatii intre seful statului francez, Emmanuel Macron, si presedintele american Donald Trump 'confirma…

- Presedintele american Donald Trump va organiza o cina privata cu omologul sau francez Emmanuel Macron la resedinta fostului presedinte american George Washington de pe Muntele Vernon, in cadrul vizitei de doua zile a lui Macron in SUA, relateaza site-ul agentiei The Associated Press.

- Presedintele american Donald Trump o va primi in curand pe cancelarul german Angela Merkel la Washington, a anuntat Casa Alba, fara sa ofere o data, potrivit AFP. Cotidianului german Bild scrie ca intalnirea ar putea sa aiba loc pe 27 aprilie, la trei zile dupa cea a presedintelui francez Emmanuel Macron.

- "Se pare ca in spate au fost rusii", a afirmat Trump in cursul unei intalniri la Casa Alba cu premierul irlandez Leo Varadkar. Donald Trump a precizat ca s-a aflat in contact cu premierul britanic Theresa May in legatura cu acest incident si ca este vorba de o "situatie foarte trista", pe…