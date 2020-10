Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, va tine sambata la Casa Alba primul sau eveniment cu public dupa testul pozitiv la COVID-19 saptamana trecuta, a afirmat vineri un oficial cu rang inalt, scrie AFP. Luni, presedintele candidat va tine in Florida primul sau miting electoral .

- De teama ca ar putea aparea mai slab in fața contracandidatului sau, Donald Trump si-a exprimat in repetate randuri in convalescenta nerabdarea de a pleca din nou in campanie pentru alegerile de la 3 noiembrie.

- Casa Alba a anuntat joi ca Donald Trump va accepta rezultatul alegerilor prezidentiale din noiembrie, transmite Reuters. Cu o zi in urma, presedintele Statelor Unite refuzase sa se angajeze ca va accepta o eventuala infrangere in confruntarea cu candidatul democrat, fostul vicepresedinte…

- Presedintele SUA Donald Trump a ordonat desfiintarea instructajelor contra rasismului din administratia federala, despre care spune ca sunt o „propaganda de divizare si anti-americana”, a anuntat Casa Alba.Acest anunt intervine cu opt saptamâni înainte de alegerile prezidentiale…

- BUCUREȘTI, 1 sept – Sputnik, Dragoș Dumitriu. Provocat sa se intalneasca cu familia lui Jacob Blake, tanarul afro-american grav ranit de polițiștii din localitatea Kenosha, presedintele Trump, aflat in vizita in statul Wisconsin, de care ține localitatea respectiva, nu va proceda precum Joe Biden,…

- ​Presedintele american Donald Trump a lansat joi un atac violent împotriva rivalului sau democrat, Joe Biden, pictând o imagine apocaliptica a posibilei sale presedintii si sustinând ca ar fi "cel mai rau cosmar" al americanilor, transmite AFP, preluata de Agerpres."Daca…

- Președintele SUA a purtat o masca in public pentru prima data in timpul unei vizite la un spital militar, dupa o scurta plimbare cu elicopterul de la Casa Alba, sambata seara, scrie The Guardian. Decizia președintelui de a purta o masca a aparut in condițiile in care infectprile au crescut la niveluri…