Accident grav la Urlati. Doua victime

Un accident rutier s-a produs in urma cu putin timp pe raza localitatii prahovene Urlati. Potrivit ISU Prahova, soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului, masina derapand in afara partii carosabile. Un pasager in varsta de 33 de ani si un copil de 6 ani vor fi transportati la spital.