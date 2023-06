Donald Trump a fost arestat la tribunalul din Miami fiind acuzat de 37 de infracțiuni. Printre acuzații se numara reținerea de informații clasificate, obstrucționarea justiției și declarații false in fața procurorilor. Pe langa acestea, Trump ar fi aratat unor terțe parți harți detaliate pregatite de Pentagon. Breaking: Former President Donald Trump and aide Walt Nauta […] The post VIDEO. Trump, arestat in Miami. 37 de capete de acuzații impotriva sa. Risca 20 de ani de inchisoare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .