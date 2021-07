Doua persoane au fost lovite in plin pe trecerea de pietoni de un un tanar care a trecut in viteza cu o trotineta electrica peste zebra. Unul dintre cei doi pietoni s-a dezechilibrat și a cazut. In Capitala au avut loc mai multe accidente provocate de cei care folosesc trotinetele electrice. Conducatorul trotinetei a venit […] The post VIDEO Trotinetele electrice, pericolul de pe trotuare și șosele. Doua persoane, lovite in plin, pe trecere, de un tanar pe trotineta appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .