Dupa o vara caniculara cu temperaturi sufocante, luna august se incheie cu vreme inchisa pe litoral, ploi și vant puternic. O turista a surprins o tromba marina in timpul unei furtuni iscata in Mangalia. Tromba marina s-a format la scurt timp dupa inceperea furtunii. Turiștii au remarcat fenomenul și l-au filmat cateva zeci de minute