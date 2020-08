Los Angeles, 12 aug /Agerpres/ - Trini Lopez, muzician si actor "latino" care a devenit popular in anii '60 cu melodia "If I Had A Hammer" si a jucat in filmul "The Dirty Dozen" (1967), a murit marti la 83 de ani in urma unor complicatii provocate de noul coronavirus, relateaza EFE.



Revista Palm Springs Magazine Life a informat despre decesul artistului care a trait in orasul californian Palm Springs (SUA) incepand din anii '60.



Potrivit revistei, decesul lui Lopez a intervenit la putin timp dupa ce regizorii P. David Ebersole si Todd Hughes au incheiat filmarile…