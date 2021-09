Comisarul european pentru transporturi, Adina Valean, se va afla intr-o vizita oficiala in Romania, in perioada 17-19 septembrie. Ea va intampina in Romania Connecting Europe Express, un tren special, creat in cadrul Anului european al cailor ferate 2021. Trenul va ajunge in Romania la data de 17 septembrie.Comisarul european pentru transporturi, Adina Valean, a declarat ca este bucuroasa ca trenul Connecting Europe Express ajunge si in Romania, cea mai importanta „statie” pentru ea. „E un tren experiment, un tren laborator, care ilustreaza nu numai avantajele transportului feroviar, ci si obstacolele…