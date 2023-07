VIDEO - Trend periculos pe TikTok: oamenii imită arcuirea picioarelor lui Barbie Un nou trend periculos a aparut pe TikTok. Oamenii incearca sa imite arcuirea picioarelor lui Barbie. Tendința, numita barbiefootchallenge, a starnit ingrijorarea medicilor, care avertizeaza ca poate provoca leziuni grave ale gleznelor și picioarelor, conform Mediafax. Pentru a participa la provocare, oamenii trebuie sa stea in varful degetelor și sa imite arcuirea picioarelor lui Barbie. CITESTE SI BREAKING NEWS Curtea de Apel București: Patronii 'azilelor groazei' din Voluntari nu scapa din arest 21:33 217 Infernul continua in Grecia: MAE emite o noua avertizare de calatorie 21:21 321… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

- Un nou trend periculos a aparut pe TikTok. Oamenii incearca sa imite arcuirea picioarelor lui Barbie. Tendința, numita barbiefootchallenge, a starnit ingrijorarea medicilor, care avertizeaza ca poate provoca leziuni grave ale gleznelor și picioarelor.

