- EVENIMENT…Dupa 549 de ani de la marea batalie de la Podul Inalt si dupa 51 de ani de la turnarea filmului „Stefan cel Mare – Vaslui, 1475”, cu o interpretare de exceptie a regretatului actor Gheorghe Cozorici, in rolul marelui domnitor, Muzeul Judetean Vaslui face o reconstituire a acestui moment istoric.…

- FESTIVAL… Timp de trei zile Vasluiul va deveni capitala Moldovei Medievale. Domnițe, prinți, targoveți din zona Brasovului, turci, polonezi sau tatari vor fi vazuți pe strazile municipiului, in incercarea organizatorilor (Muzeul Județean Vaslui) de a readuce parfumul medieval de alta data in orașul…

- MUZICA… Cea de-a III-a editie a Festivalului de muzica folk „Ion Chiriac” va avea loc, la sfarsitul acestei saptamani, in judetul Vaslui. Concursul de creatie si interpretare muzica folk se va desfasura sambata, 15 iunie, la Centrul Cultural „Podul Inalt” Muntenii de Jos, iar Gala luareatilor si recitalul…

- AVERTIZARI… Autoritațile au emis deja in decurs de 15 minute doua mesaje prin sistemul RO-ALERT, ambele atragand atenția populației asupra unor fenomene meteo severe care urmeaza sa se manifeste pe raza județului. Primul mesaj a fost o avertizare privind municipiul Vaslui și zona arondata, peste care…

- DETERMINARE… Ministrul Nelu Tataru a luat județul la pas! Aflat in plina campanie in nordul județului, acesta a trecut prin locul in care a copilarit, satul Portari, din comuna Zapodeni. In centrul comunei, chiar langa Primarie, ministrul Tataru era așteptat de peste 100 de oameni, in frunte cu Florin…

- GRAV…Un angajal al primariei comunei Ștefan cel Mare și-a pierdut viața și un altul este, in stare critica, la Spitalul Județean Vaslui. Cei doi lucrau impreuna la curațarea și intreținerea sistemului de canalizare. Au intervenit pentru remedierea unei avarii dar, din pacate, intervenția s-a dovedit…

- UPDATE 13.50: Cadrele medicale de pe Ambulanța SMURD au reușit sa il stabilizeze pe al doilea barbat, victima in acest caz, și deja echipajul a plecat cu el spre Spitalul Județean de Urgența Vaslui. Trupul neinsuflețit al colegului sau a fost lasat la fața locului, pentru a putea fi preluat de Medicina…

- RISC… Un autoturism a luat foc in timp ce se deplasa pe un drum național de pe raza comunei Ștefan cel Mare, insa, din fericire, cele doua persoane, aflate in vehicul in acel moment, au reușit sa se autoevacueze la timp. Focul declanșat s-a manifestat cu violența, astfel ca mașina s-a facut scrum in…