VIDEO Trei refugiați ucraineni s-au pierdut în Munții Maramureșului. Au anunțat la 112 că nu se mai pot deplasa Salvamontiștii din Maramureș au intervenit, joi seara, 4 februarie, pentru recuperarea a trei refugiați din Ucraina, care au trecut frontiera si au ajuns intr-o zona muntoasa din apropierea localitaților Petrova-Ruscova, unde zapada era foarte mare. Cei trei, doi barbati si o femeie, au sunat la 112 pentru a cere ajutor, anunțand ca nu se mai […] The post VIDEO Trei refugiați ucraineni s-au pierdut in Munții Maramureșului. Au anunțat la 112 ca nu se mai pot deplasa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

