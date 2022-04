Stiri pe aceeasi tema

- Miscarea anti-imigratie si anti-islam „Linia dura” (Stram Kurs), condusa de Rasmus Paludan, un extremist cu dubla cetațenie, daneza și suedeza, organizeaza in prezent un turneu in Suedia, in cursul caruia iși propune sa arda in public exemplare ale Coranului, cartea sfanta a musulmanilor, iar acțiunile…

- Orasul Malmo din sudul Suediei a fost, in noaptea de sambata spre duminica, scena unor episoade violente, ca urmare a adunarilor care au denuntat intentia unui grup mic de extrema dreapta de a arde un Coran, a anuntat, duminica, politia, potrivit AFP.

- Manifestantii care denuntau intentia unui mic grup de extrema dreapta de a arde un Coran la Orebro, in centrul Suediei, au atacat vineri politia, facand, potrivit autoritatilor, cel putin noua raniti printre fortele de ordine, scrie AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Manifestantii care denuntau intentia unui mic grup de extrema dreapta de a arde un Coran la Orebro, in centrul Suediei, au atacat vineri politia, facand, potrivit autoritatilor, cel putin noua raniti printre fortele de ordine, scrie AFP.

- Fortele aeriene ucrainene au provocat distrugeri masive armatei Rusiei cu ajutorul unor drone de productie turceasca. Dronele turcesti au distrus mai multe coloane de vehicule rusesti, scrie go4it.ro. Impactul nimicitor al dronelor a fost laudat chiar de general-locotenentul Mykola Oleshchuk, cel care…

- FBI investigheaza o intalnire care a avut loc intr-un garaj din centrul Washington DC cu o zi inainte de revolta de la Capitol Hill din 6 ianuarie 2021, intre liderul de atunci al gruparii extremiste Proud Boys, liderul militiei Oath Keepers, in prezent pus sub acuzare, si alte figuri de extrema dreapta,…

- Potrivit site-urilor de știri ucrainene, circa 2.000 de oameni au cerut parlamentarilor sa iasa din sediul legislativului și sa fie deschise ușile din fața. Au incercat chiar sa forțeze intrarea, dar au fost respinși. Ușile au fost securizate cu șuruburi metalice. Unul din liderii mulțimii a cerut ca…

- Fortele de ordine vor interveni ferm impotriva oricaror actiuni de intimidare a angajatilor Societatii de Transport Bucuresti (STB) care intentioneaza sa reia lucru, a transmis, luni seara, Prefectura Capitalei intr-un comunicat de presa. Potrivit sursei citate, Prefectura Capitalei si Primaria…