Trei persoane au fost ranite in urma unui accident rutier petrecut, miercuri seara, pe drumul national DN 7C, in localitatea Albestii de Arges. Echipajele de intervenție au acționat cu greu din cauza albinelor, care au ieșit din stupii aflați intr-o mașina. Potrivit politistilor, in accident au fost implicate doua autoturisme. Unul dintre vehicule transporta stupi