VIDEO Trei mistreți, pe bulevard în Ploiești. Este a doua apariție a mistreților în câteva zile Trei porci mistreti si-au facut aparitia au fost surprinși, vineri seara, pe un bulevard din zona de nord a orasului Ploiesti. Animalele au fost filmate dintr-un autoturism. Oamenii au sunat la 112, insa jandarmii nu au gasit mistreții. Este a doua oara in aceasta saptamana cind pe strzile din Ploiești sunt vazuți porci mistreți. […] The post VIDEO Trei mistreți, pe bulevard in Ploiești. Este a doua apariție a mistreților in cateva zile appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cozi de mașini s-au format, vineri, la centrul drive-thru din Alba Iulia. Mii de oameni au venit pentru vaccinul anti- COVID, dar si pentru premiile puse la bataie de primarie. Centrul drive-thru din Alba Iulia a fost deschis vineri și va funcționa pana duminica. Oamenii nu s-au lasat așteptați prea…

- Un cerb impresionant a fost filmat, sambata dupa-amiaza, pe o strada dintr-un sat din judetul Gorj. Coborat din padure in satul din Gorj, cerbul impunator a inceput sa se plimba printre case, iar la un moment dat a ajuns in mijlocul unei strazi. Oamenii au inceput sa iasa pe strada, dupa ce “alarma”…

- Uzina Ford de la Craiova, afectata si ea de criza microcipurilor, la fel ca și cea din Koln – Germania, opreste temporar producția auto si trimite in șomaj tehnic aproape 1000 de muncitori chiar inaintea sarbatorilor pascale. Oamenii vor sta acasa o luna, timp in care fabrica va lucra in doua schimburi,…

- Dincolo de presupusele implicații penale și de arestarile sau inculparile de rasunet ale unor foșți ofițeri de informații, dosarul “Ayahuasca” are urmari dramatice pentru romani cu boli grave, cu diagnostice considerate ireversibile, care sustin ca, dupa tratamentul cu cocktail-ul peruvian de plante,…

- O tanara de 17 ani a fost gasita moarta, joi, in cladirea in care a funcționat baia publica din Ploiesti. Victima era cautata de polițiști, dupa ce mama ei ii anuntase disparitia. Dispariția fetei a fost anunțata la Poliția municipiului Ploiești miercuri, in jurul orei 18.30 de catre mama fetei. “IPJ…

- Potrivit datelor oficiale, aproximativ 400 de constanțeni au iesit in fata Prefecturii Constanta pentru a protesta impotriva noilor masuri luate de Guvern. Ei au traversat apoi principalul bulevard al orașului, relateaza Antena3. Oamenii au scandat: “Libertate, libertate!” si au purtat masti de protectie,…

- Un echipaj format dintr-un agent de la Poliția municipiului Suceava și un polițist local a parcat autospeciala pe doua locuri destinate persoanelor cu handicap in parcarea unui hypermarket din oraș, informeaza Monitorul de Suceava. Oamenii au surprins momentul, au forografiat și au filmat și au cerut…

- Un camion care transporta 600 de porci s-a rasturnat vineri seara in localitatea Piatra Fantanele din judetul Bistrita-Nasaud. 100 de animale și-au pierdut viața in accident. Șoferul ar fi pierdut controlul autotrenului, acesta a intrat in balans și nu l-a mai putut redresa. Camionul plin cu sute…