Stiri pe aceeasi tema

- Trei barbați au fost arestati, duminica, de poliția din Marea Britanie dupa explozia unei masini in fata unui spital din Liverpool, incident care s-a soldat cu moartea unei persoane si cu ranirea alteia, potrivit The Guardian. Explozia s-a produs duminica in fața Spitalului pentru Femei din Liverpool…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat, in marja summitului COP26 privind schimbarile climatice pe care il gazduieste la Glasgow, ca nu este favorabil unui proiect controversat al unei mine de carbune in nord-vestul Angliei, dar nu are atributii pentru a-l sista, in timp ce ONG-urile il contrazic…

- Echipa naționala a Angliei a primit interdicție de a juca urmatoarele doua meciuri pe teren propriu cu prezența spectatorilor in tribune, dupa tulburarile din timpul finalei Euro 2020 , dintre Anglia și Italia, de pe Wembley, din luna iulie, a anunțat luni UEFA, intr-un comunicat, citata de Reuters.…

- Politia din Regatul Unit l-a identificat pe ucigasul parlamentarului David Amess, omorat vineri cu mai multe lovituri de cutit intr-o biserica metodista din sudul Angliei. Ali Harbi Ali, cetatean britanic de origine somaleza, de 25 de ani, fusese inclus in programe de prevenire a terorismului, fiind…

- Poliția din Regatul Unit l-a identificat pe ucigașul parlamentarului David Amess, ucis vineri cu mai multe lovituri de cuțit intr-o biserica metodista din sudul Angliei. Ali Harbi Ali, cetațean britanic de origine somaleza, de 25 de ani, fusese inclus in programe de prevenire a terorismului, fiind identificat…

- Politia italiana a anunțat duminica arestarea a 12 persoane, inclusiv lideri ai partidului de extrema dreapta Forza Nuova, dupa violentele de la Roma. Sambata au avut loc proteste in Capitala fata de...

- Trei angajati straini ai principalei companii bulgare de armament, Arsenal, au fost arestati sub banuiala ca au fost implicati in "disparitia" unor produse si documente sensibile din fabrica acesteia, a indicat joi Ministerul bulgar de Interne, citat de Reuters si BTA, anun'[ Agerpres. Autoritatile…