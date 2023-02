VIDEO. Trei femei şi doi copii, scoşi dintre dărâmături în Turcia la 9 zile de la cutremur. Noul pericol din regiune Doua femei au fost scoase dintre daramaturi in orasul Kahramanmaras din sudul Turciei, iar o mama si doi copii au fost salvati miercuri din orasul Antakya, desi au trecut noua zile de la seismul devastator din 6 februarie, iar sansele de a mai gasi supravietuitori sunt, teoretic, foarte mici, relateaza Reuters. In cursul zilei de […] The post VIDEO. Trei femei si doi copii, scosi dintre daramaturi in Turcia la 9 zile de la cutremur. Noul pericol din regiune appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

