Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 3,9 pe scara Richter s-a produs in noaptea de miercuri spre joi, la ora locala 2:18, in judetul Gorj, la o adancime de 11 kilometri, potrivit datelor afisate de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).

- Doua cutremure, cu magnitudini de 3,3 si 3,1 pe Richter s-au produs, duminica, in judetul Gorj, la un interval de trei minute, potrivit datelor afisate de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).

- In urma cu puțin timp un alt cutremur s-a produs in județul Gorj. Potrivit informațiilor facute publice de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), seismul a avut o magnitudine de 3,6 grade pe Richter.

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,6 grade pe Richter s-a produs, sambata seara, in Oltenia, judetul Gorj, informeaza Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).

- Un nou cutremur cu intensitate semnificativa s-a intregistrat in Gorj. Seismul a avut magnitudinea de 4,3 grade pe scara Richter. Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a revizuit, in urma calculelor operatorului, magnitudinea cutremurului produs in judetul Gorj,…

- Un nou cutremur cu intensitate semnificativa s-a intregistrat in Gorj. Seismul a avut magnitudinea de 4,3 grade pe scara Richter. Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a revizuit, in urma calculelor operatorului, magnitudinea cutremurului produs in judetul Gorj,…

- Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a anuntat, joi, ca au fost inregistrate 315 replici ale cutremurului cu magnitudinea 5,7 din judetul Gorj. Potrivit, INFP astfel de replici se vor mai produce cateva zile, dar ele scad, de obicei, in intensitate. INFP precizeaza ca…

- Un nou cutremur a zguduit Romania, in urma cu puțin timp. Potrivit Institutului National de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), cutremurul a inregistrat magnitudinea de 3,2 grade pe scara Richter. Seismul s-a produs tot in județul Gorj, in urma cu cateva momente. A fost urmat…