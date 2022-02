Primul convoi cu tehnica de lupta al NATO a ajuns, vineri dimineața, la baza Mihail Kogalniceanu. Alte doua convoaie sunt pe drum, unul in drum spre Ramnicu Valcea, iar altul in drum spre Nadlac. Ministerul Apararii a anuntat, vineri dimineata, ca tehnica militara SUA este in drum spre Mihail Kogalniceanu, fiind aproape de destinatie. Convoiul […] The post VIDEO/ Trei convoaie cu blindate SUA, pe teritoriul Romaniei. Primul a ajuns la baza Mihail Kogalniceanu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .