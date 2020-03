Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategicp a comunicat ca pana astazi, 23 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 576 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 576 de persoane confirmate pozitiv, 73 au fost declarate vindecate și externate (51 la Timișoara, 17…

- Pana astazi, 16 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 158 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Au fost inregistrate alte 19 noi cazuri de imbolnavire, dupa cum urmeaza: 4 in Arad, 3 in Ilfov, 2 in Valcea, 2 in Timișoara și cate unul in București, Cluj Napoca,…

- Un barbat de 34 de ani, din municipiul Ramnicu Sarat, a fost preluat duminica seara din centrul de carantina din municipiul Buzau și transportat cu o ambulanța SMURD la Institutul ”Matei Balș” din București. El a avut singurul rezultat pozitiv din lotul de teste prelevate buzoienilor care se aflau izolați…

- Astazi dupa-amiaza, la Buzau a fost confirmat al doilea caz de coronavirus. Este vorba despre un barbat in varsta de 34 de ani, aflat in carantina in hotelul situat pe strada Transilvaniei, acolo unde mai sunt in izolare peste 40 de persoane. Rezultatul pozitiv de COVID-19 a sosit de la Institutul „Matei…

- Pana astazi, 13 martie, la nivel național, au fost confirmate 68 de cazuri de cetațeni infectați cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 68 de cetațeni care au contactat virusul, 6 au fost declarați vindecați și au fost externați. Persoanele infectate cu COVID-19 (coronavirus) sunt internate…

- Femeia din judetul Buzau confirmata cu coronavirus este izolata, luni seara, intr-un container la Spitalul Judetean pana la sosirea izoletei care sa o transporte la Institutul ”Matei Bals” din Bucuresti. Intre timp, Directia de Sanatate Publica a demarat ancheta epidemiologica.

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații Nelu Tatar susține ca 11 probe ce provin de la persoane care au interacționat cu italianul cofirmat cu coronavirus sunt genative, restul analizelor urmand sa fie finalizate miercuri, pana la ora 14.00, de catre medicii de la Institutul „Matei Balș”.„Primele…

- CARAS-SEVERIN – Asistentul medical care a fost suspect de coronavirus, internat la Timișoara, ar putea fi externat vineri, potrivit medicilor timisoreni! Asistentul medical din Reșița, care a ingrijit patru pacienți cu coronavirus in Germania și a fost internat la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor…