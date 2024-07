Rapperul american Travis Scott a fost capul de afiș al festivalului „Beach, Please!” in weekend, captivand fanii cu prestația sa. Artistul, așteptat de zeci de mii de fani, a facut un show incendiar pe scena festivalului din Costinești. Cu toate acestea, nu doar muzica sa a atras atenția ci și masurile extraordinare de securitate din […] The post VIDEO Travis Scott, show incendiar la Beach, Please! appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .